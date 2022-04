Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Frauen setzen Pfefferspray ein

Esslingen am Neckar (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (03.04.2022) wurde ein 27-Jähriger durch eine Gruppe Frauen mit Pfefferspray angegangen. Am vergangenen frühen Sonntagmorgen (03.04.2022) gegen 02:00 Uhr wurde dem 27-Jährigen wohl in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Kirchheim/Teck durch eine Gruppe Frauen mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Er habe die S-Bahn daraufhin am Halt in Esslingen am Neckar verlassen und den Notruf gewählt. Eine Streife der Landespolizei konnte den Geschädigten, der keine medizinische Behandlung benötigte, antreffen. Eine genaue Personenbeschreibung der Gruppe konnte der alkoholisierte Mann gegenüber den Einsatzkräften jedoch nicht angeben. Zeugen, die den Sachverhalt mitbekommen haben und Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

