Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall

Radfahrer von PKW erfasst

Bedburg-Hau Hasselt (ots)

Am Donnerstag (14. Oktober 2021) gegen 22:40 Uhr hat sich in Hasselt ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 32-Jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Bedburg-Hauer war auf dem Radweg an der Kalkarer Straße (B57) in Richtung Holzstraße unterwegs. Als er an der Kreuzung der Bundesstraße zum Johann-van-Aken-Ring / Holzstraße die Straßenseite wechseln wollte, um in die Holzstraße zu fahren, kam es zum Zusammenstoß mit dem Hyundai PKW eines 30-Jährigen aus Kleve, der auf der B57 in Richtung Kalkar fuhr. Der Radfahrer prallte auf den PKW auf und wurde auf die Straße geschleudert. Dabei zog er sich Verletzungen am Rücken zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik, wo er zur Beobachtung stationär verblieb. Der Autofahrer erlitt einen Schock. An Rad und PKW entstand Sachschaden. (cs)

