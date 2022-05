Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Diebstähle in der Schillerstraße - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 20.05.2022, kam es in der Schillerstraße in Bad Säckingen zu zahlreichen Diebstählen. Unbekannte durchwühlten mindestens vier dort auf der Straße geparkte Autos und stahlen aus diesen Wertsachen wie Bargeld, Maschinen oder Kleidungsstücke. Die Autos waren alle unverschlossen. Auch ein hinter einem Haus abgestelltes neuwertiges Fahrrad wurde entwendet, vermutlich von der gleichen Täterschaft. Das Fahrrad war zwar mit einem Schloss versehen, allerdings nicht angeschlossen. Der entstandene Diebstahlsschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Tatzeit lag genau zwischen Mitternacht und 06:00 Uhr. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und anderer sachdienlicher Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

