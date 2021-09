Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Unrat in Waldstück an der Wittenberger Straße abgelagert

Bad Segeberg (ots)

Unbekannte haben in den letzten Tagen mehrere Kubikmeter Unrat in einem Waldstück zwischen dem Nibelungenring und der Wittenberger Straße in Elmshorn abgelagert.

Sonntagmittag (19.09.2021) meldete eine Zeugin die Ablagerung beim Polizeirevier Elmshorn.

Eine Streife stellte daraufhin mehrere Felgen, Altreifen, alte Fahrräder, Mobiliar, Bekleidung, Hausmüll und teilweise gefüllte Farbeimer fest.

Die Beamten schrieben eine Strafanzeige wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen.

Die Ermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn bitten unter 04121 40920 um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

