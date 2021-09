Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kayhude - Serie von Diebstählen aus Pkw

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17.09.2021) ist es in Kayhude zu mehreren Diebstählen an bzw. aus Pkw gekommen, zu denen die Kriminalpolizei Bad Segeberg nach Zeugen sucht.

Im Stegener Weg, im Emil-Hamelau-Stieg, im Alstergrund und in der Schulstraße entwendeten Unbekannte unter anderem Airbags, Lenkräder und Spiegelgläser.

Insgesamt waren elf Fahrzeuge diverser Hersteller betroffen.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04551 8840 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell