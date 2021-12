Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bruchsal - Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Bruchsal (ots)

Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 13:20 Uhr in Bruchsal ereignet hat.

Ein 54-Jähriger Pkw-Fahrer befuhr zunächst einen Feldweg zwischen Bruchsal und Unteröwisheim in Fahrtrichtung Bruchsal. Hierbei achtete er an einer Einmündung offenbar nicht auf einen von rechts kommenden 21-Jährigen Autofahrer. Dieser fuhr in der Folge seitlich in den Pkw des 54-Jährigen. Die Beifahrerin des Unfallkontrahenten trug dabei leichte Verletzungen davon. Zudem musste der Pkw des 21-Jährigen abgeschleppt werden.

Niklas Gerhardt, Pressestelle

