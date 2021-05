Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, Radfahrer verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Ahlen am 07.05.2021, gegen 14:20 Uhr, wurde ein 41-jähriger Fahrradfahrer verletzt. Dieser befuhr den Radweg entlang der Rottmannstraße vom Hansaplatz in Richtung Feldstraße. An der Einmündung Im Kreienpott bog der 40-jährige Fahrer eines VW-Golf, der aus Richtung Feldstraße kam, nach links in die Straße Im Kreienpott ab. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit dem Fahrrad des 41-Jährigen, wodurch dieser stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde auf insgesamt 250,- Euro geschätzt.

