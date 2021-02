Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann entblößt sich

Arnsberg (ots)

Ein Exhibitionist wurde der Polizei am Sonntagabend in Hüsten gemeldet. Der Mann entblößte sich um 20.35 Uhr auf der Marktstraße gegenüber einer 28-jährigen Arnsbergerin. Die Frau schrie den Mann an. Dieser flüchtete daraufhin in Richtung Marktplatz. Eine direkt eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter blieb ohne Erfolg. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 bis 35 Jahre, circa 1,70 Meter, schwarze halblange Haare, Dreitagebart, helle Jeanshose, brauen Lederjacke. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell