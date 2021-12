Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe Neureut - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstagabend zwischen 19:00 Uhr und 22:40 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Neureut in der Unterfeldstraße.

Die Einbrecher gelangten durch das Aufhebeln der Terrassentüre im Erdgeschoss in die Wohnräumlichkeiten. Bislang konnte noch nicht festgestellt werden ob etwas entwendet wurde. An der Terrassentüre entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 1500 Euro.

Zur Spurensuche wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Melissa List, Pressestelle

