POL-BN: Bonn-Gronau: Drei Pedelecs aus Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses entwendet - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - Am Dienstagabend (05.07.2020) gegen 21:05 Uhr stellte eine Polizeistreife der Polizeiwache Bad Godesberg einen Exhibitionisten in der Rheinaue. Zuvor hatte er vier junge Frauen in der Rheinaue belästigt, indem er sich in ihrer Nähe in einem Gebüsch entblößte und onanierte. Die Frauen informierten daraufhin umgehend die Polizei und schilderten ihre ...

