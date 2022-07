Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dransdorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Brandgeschehen - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (07.07.2022) meldete die Feuerwehr der Bonner Polizei einen Brand an einem städtischen Spielhaus an der Mörikestraße in Bonn-Dransdorf.

Zur Tatzeit gegen 00:30 Uhr soll es nach Zeugenangaben zunächst zum Brand eines Müllcontainers und eines Motorrollers gekommen sein, die unmittelbar an dem Spielhaus standen. Das Gebäude wurde dabei ebenfalls stark beschädigt. Anwohner meldeten, dass mehrere Personen nach dem Ausbruch des Feuers von dem Gelände in Richtung Lenaustraße weggelaufen sein sollen. Eine unmittelbar von der Polizei eingeleitete Nahbereichsfahndung führte zur Kontrolle mehrerer Personen. Ein konkreter Tatverdacht gegen diese ergab sich bislang jedoch nicht.

Das zuständige Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zu dem Brandgeschehen aufgenommen. Derzeit ist von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Inbrandsetzung auszugehen. Die Ermittler fragen: Wem sind verdächtige Personen in der Nähe des Brandortes aufgefallen oder wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de bei den Brandermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell