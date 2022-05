Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Schwerer Raub auf Ehepaar - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Mann klingelte am Donnerstagmorgen gegen 04:30 Uhr unter einem Vorwand an einem Wohnhaus in der Brackenheimer Straße in Kirchheim. Eine 37-jährige Bewohnerin öffnete die Tür, woraufhin vier männliche Personen in das Haus eindrangen und die 37-Jährige sowie ihren zu Hilfe eilenden 40-jährigen Ehemann überwältigten. Der 40-Jährige wurde dabei von den Tätern niedergeschlagen, ferner wurden er und seine Frau mit einer Pistole bedroht. Durch den Lärm wurden drei Familienangehörige aufmerksam, die sich in einer Einliegerwohnung aufgehalten hatten. Dabei handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 28 und 67 Jahren sowie um einen 31-jährigen Mann. Diese drei Personen wurden in der Folge zusammen mit dem 40-Jährigen und seiner Ehefrau unter Vorhalt einer Pistole in ein Schlafzimmer gebracht und dort von den Tätern bewacht. Die Unbekannten forderten Bargeld und begannen damit, das Haus zu durchsuchen. Schließlich händigte der 40-Jährige den Tätern Bargeld, Schmuck sowie weitere hochwertige Kleidung und Mobiltelefone im Gesamtwert von mehreren tausend Euro aus. Die Täter schlossen die fünf Geschädigten anschließend in einem Zimmer ein und flüchteten in zunächst unbekannte Richtung. Die Geschädigten riefen aus einem Fenster um Hilfe und konnten sich schließlich selbst befreien. Der 40-Jährige, der von den Tätern niedergeschlagen worden war, musste ärztlich behandelt werden. Bei den Tätern handelte es sich nach Aussagen der Geschädigten um vier Männer im Alter von etwa Mitte 20 Jahren, die zumindest teilweise mit FFP2-Masken maskiert waren. Eine genauere Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor, einer der Täter soll jedoch eine auffallende rote Stofftasche mitgeführt haben. Eines der beiden geraubten Mobiltelefone wurde später vor dem Wohnhaus der Geschädigten aufgefunden, ein zweites im Bereich der Bundesstraße 27 kurz vor Lauffen am Neckar. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet dringend um sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am frühen Donnerstagmorgen im Bereich der Brackenheimer Straße in Kirchheim. Zeugen werden daher gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 bei der Kriminalpolizei zu melden.

