Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Diebstahl aus Garage

Weeze (ots)

Durch eine unverschlossene, zum Garten gelegene Tür sind unbekannte Täter am Sonntagmorgen (17. April 2022) zwischen 3:00 und 06:00 Uhr in die Garage eines Hauses an der Straße Am Ottersgraben eingedrungen. Sie entwendeten einen Computer-Monitor, mehrere Speicherkarten und ein Stromaggregat. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell