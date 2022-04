Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Versuchter Einbruch

Zeugin sieht Mann auf Fenstersims

Kalkar (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montagabend (18. April 2022) versucht, in ein Wohnhaus an der Hanselaerstraße einzubrechen. Gegen 22:15 Uhr hörte die 55-jährige Bewohnerin des Hauses ein Geräusch aus ihrem Badezimmer. Als sie nachschaute, entdeckte sie ein offenstehendes Fenster. Eine Nachbarin von Gegenüber hatte zeitgleich gesehen, wie ein Mann auf dem Fenstersims stand und sich an einem auf Kipp stehenden Fenster zu schaffen machte. Die Zeugin beschreibt den Mann als dunkel gekleidet, mit südländischem Erscheinungsbild. Er sei in Richtung Leybach geflohen. Weitere Zeugenhinweise werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 erbeten. (cs)

