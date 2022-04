Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Schleptrup: Sporthalle geriet in Vollbrand - Polizei evakuierte umliegende Wohnhäuser - Keine Verletzten

Bramsche (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ist es in der Straße "Engter Kirchweg" zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 3 Uhr stellte eine Zeitungsausträgerin fest, dass es in einem Gebäudeteil der örtlichen Sporthalle zu einem Feuerausbruch gekommen war. Noch bevor die alarmierte Feuerwehr mit den Löscharbeiten begann, stand die Turnhalle bereits in Vollbrand. Neben der Sporthalle wurden vier umliegende Wohnhäuser durch die Flammen beschädigt. Die Polizei evakuierte vorsorglich insgesamt 12 Anwohner, sie kamen vorübergehend in dem Vereinsheim des "TUS Engter" unter. Die Beamten nahmen die Ermittlungen zu der Brandursache auf und beschlagnahmten die Sporthalle. Nach bisherigen Erkenntnissen ist kein Personenschaden entstanden. Angaben zu der Schadenshöhe können zur Zeit keine gegeben werden. Die Löschmaßnahmen am Brandort dauern zu Stunde an. Eingesetzt waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Engter, Bramsche, Epe, Achmer, Ueffeln, Pente, Hesepe, Sögeln sowie aus Wallenhorst mit rund 200 Einsatzkräften.

