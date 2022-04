Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/Wissingen: 9-jähriges Mädchen querte unvermittelt die Straße und wurde von Pkw erfasst

Bissendorf (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 77-jähriger mit seinem Mercedes die Mindener Straße in Fahrtrichtung Bissendorf-Wissingen. Kurz vor der Einmündung zum Querweg beabsichtigte ein 9-jähriges Mädchen, welches mit ihrem Fahrrad in gleicher Richtung unterwegs war, die Mindener Straße zu queren und fuhr nach einem kurzen Halten unvermittelt auf die Fahrbahn. Der 77-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam und das Mädchen zu Boden stürzte. Dabei zog es sich glücklicherweise keine schweren Verletzungen zu. Ein Rettungswagen verbrachte die 9-Jährige dennoch zu Beobachtung in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug wurde nur leicht beschädigt.

