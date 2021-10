Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

11. Oktober 2021 | Kreis Stormarn - 07./08.10.2021 - Ammersbek

In der Nacht vom 07.10.2021 auf den 08.10.2021 ist es im Teichweg in Ammersbek zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten zwischen 23.30 Uhr und 09.15 Uhr bislang Unbekannte gewaltsam über die Hauseingangstür in den Treppen- und Flurbereich des Mehrfamilienhauses einzudringen. Der Einstieg ins Gebäude gelang nicht.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 bei den Beamten zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell