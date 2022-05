Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Betrüger gibt vor für Gehörlose zu sammeln

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch wurde ein 71 Jahre alter Mann in einem Drogeriemarkt in der Benzstraße in Renningen Opfer eines Betrügers. Gegen 15.30 Uhr befand sich der Mann in dem Geschäft, als er von dem unbekannten Täter angesprochen wurde. Dieser gab vor im Auftrag des Drogeriemarkts Spenden für gehörlose Menschen zu sammeln. Der 71-Jährige wollte die Aktion mit fünf Euro unterstützen, hatte jedoch lediglich einen 50 Euro-Schein zur Hand. Hierauf teilte der Betrüger mit, er könne den Geldschein an der Kasse wechseln und machte sich damit davon. Der Senior konnte ihn noch ein Stück weit verfolgen, verlor ihn letztlich aber in der Benzstraße in Richtung der Maybach- und Industriestraße aus den Augen. Der Täter dürfte etwa 190 cm groß und circa 25 Jahre alt sein. Er hat eine kräftige Statur, dunkles Haar und trug einen Bart. Der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159 8045-0, sucht Zeugen und auch weitere Geschädigte.

