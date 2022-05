Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Leonberg: Unfall führt zu Rückstau

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer und eine leicht verletzte Person forderte ein Unfall, der sich am Donnerstag gegen 10.00 Uhr zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart in Fahrtrichtung München ereignete. Ein 48 Jahre alter Sattelzuglenker wollte vom zweiten rechten Fahrstreifen ganz nach rechts wechseln und übersah vermutlich den Skoda einer 39-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, was dazu führte, dass der Skoda sich um seine eigene Achse drehte und hierbei ein weiteres Mal gegen den Sattelzug stieß. Der PKW kam letztlich auf dem ganz linken Fahrstreifen zum Stehen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ihre 73-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Beide Frauen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Im Zuge der Unfallaufnahme waren die beiden linken Fahrstreifen blockiert. Es entstand erheblicher Rückstau rund um das Autobahndreieck Leonberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell