POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Kupfer-Dachrinnen gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 18.30 Uhr und Mittwoch 11.00 Uhr machten sich noch unbekannte Täter auf einem Gartengrundstück in der Kleingartenanlage "Bundesbahn" nahe der Seeschlossallee in Eglosheim zu schaffen. Die Täter überstiegen vermutlich unter Zuhilfenahme einer Bockleiter einen Zaun und gelangten so auf eines der Grundstücke. Anschließend demontierten sie die aus Kupfer bestehenden Dachrinnen des Wochenendhäuschen im Wert von etwa 700 Euro. Der Polizeiposten Eglosheim, Tel. 07141 22150-0, bittet Zeugen um Hinweise.

