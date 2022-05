Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Unfall auf der B 296

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich auf der Bundesstraße 296 bei Deckenpfronn in Fahrtrichtung Calw ein Unfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 16.500 Euro entstand. Ein 61 Jahre alter VW Golf-Lenker befand sich hinter einem 56-jährigen VW Passat-Fahrer, der wiederum hinter einem LKW fuhr. Mutmaßlich setzte der 61-Jährige zum Überholen der Vorausfahrenden an, als nahezu zeitgleich der 56-Jährige ausscherte, um nach links in einen Feldweg abzubiegen. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der VW Golf schleuderte im Anschluss in ein Feld neben der Fahrbahn. Der 56 Jahre alte Mann erlitt leichte Verletzungen. Beide VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

