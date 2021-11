Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Brand im Dachgeschoss

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 31.10.2021, um 23:45 Uhr, kam es in der Körnerstraße zu einem Wohnhausbrand. Nachbarn machten die Bewohner eines Mehrparteienhauses darauf aufmerksam, dass der Dachstuhl des Hauses in Flammen stehe. Die Bewohner verließen daraufhin das Haus und die Feuerwehr löschte in der Folge den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden, des zurzeit nicht bewohnbaren Hauses, liegt bei circa 150.000 Euro. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden durch Mitarbeiter der Stadt Solingen andernorts untergebracht. Als Brandursache wird zum jetzigen Zeitpunkt von einem technischen Defekt im Dachgeschoss ausgegangen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell