Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Diebstahl aus Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter konnten in der Nacht zum Donnerstag von einem Zeugen dabei beobachtet werden, wie sie gegen 03:35 Uhr den Seeweg in Altdorf entlang gingen und an den Türgriffen testeten, ob die geparkten Fahrzeuge verschlossen sind. Zwei Fahrzeuge, ein LKW und ein Opel, waren scheinbar unverschlossen und wurden von den Tätern durchwühlt. Aus ersterem wurde ein niedriger Bargeldbetrag entwendet. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei waren die beiden bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Bei den Unbekannten soll es sich um zwei Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren gehandelt haben. Beide hatten schwarzes Haar, waren ca. 170 cm groß und trugen Rucksäcke. Einer der beiden hatte ein weiß-rotes Mädchen-Fahrrad dabei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

