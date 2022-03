Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloser Koffer: Einsatz von Sprengstoffspürhund Yukon

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 20. März 2022 wurde die Bundespolizei gegen 22:20 Uhr auf einen herrenlosen Koffer auf Bahnsteig 3 des Magdeburger Hauptbahnhofes aufmerksam. Der schwarze Stoffkoffer stand neben einem Snackautomaten. Ein Eigentümer konnte nicht festgestellt werden. Dementsprechend wurden die Bahnsteige 3 und 4 sowie die betroffenen Gleise gesperrt und der Sprengstoffspürhund Yukon angefordert. Dieser kam nach Ankunft am Ereignisort gegen 23:00 Uhr gemeinsam mit seinem Diensthundeführer zum Einsatz. Yukon spürte den Nahbereich um das Gepäckstück sowie den Koffer selbst ab. Kurz darauf konnte sein Diensthundeführer Entwarnung geben, da der Hund kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten zeigte. Daraufhin wurde der Koffer geöffnet. In ihm befanden sich Bekleidungs- und Hygienegegenstände. Die Strecke konnte um 23:11 Uhr wieder frei gegeben werden. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall beschrieben, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.

