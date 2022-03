Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizisten vollstrecken Untersuchungshaftbefehl

Halle/S. (ots)

Am Samstag, den 19. März 2022 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Westausgang des Hauptbahnhofes Halle gegen 11:15 Uhr einen 39-jährigen Mann. Bei der anschließenden fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass der Iraner seit dem 7. März 2022 per Untersuchungshaftbefehl durch das Amtsgericht Halle (Saale) gesucht wurde. Demnach erschien er trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht zu seiner Hauptverhandlung. Hier war er aufgrund mehrfacher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Leistungserschleichung sowie Diebstahls angeklagt. Die eingesetzte Streife der Bundespolizei sprach dem Gesuchten daraufhin die Festnahme aus und nahm ihn mit zur Dienststelle. Er wurde noch am selbigen Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Halle vorgeführt. Dieser bestätigte den Haftbefehl, woraufhin die Bundespolizisten den Mann an eine Justizvollzugsanstalt übergaben.

