Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zug überfährt E-Roller und wird beschädigt: Zeugenaufruf

Bild-Infos

Download

Bernburg (ots)

Am Donnerstag, den 17. März 2022 teilte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn der Bundespolizeiinspektion Magdeburg telefonisch mit, dass um 21:20 Uhr eine Regionalbahn auf der Bahnstrecke Güsten in Richtung Dessau, im Bereich Bernburg Waldau, am Bahnkilometer 23,2 einen ins Gleis gelegten E-Roller überfahren hat. Der Tatort befindet sich circa 100 Meter vom Bahnübergang in der Staßfurter Straße entfernt. Der Zug wurde hierbei beschädigt. Er setzte seine Fahrt dennoch bis zum Bahnhof Bernburg fort, musste jedoch anschließend aus dem Verkehr genommen und in eine Wagenwerkstatt überführt werden. Die Strecke wurde gesperrt und eine Streife der Bundespolizei begab sich umgehend zum Einsatzort. Die Reste des grünen E-Rollers wurden aus dem Gleis entfernt und der Sachverhalt aufgenommen. Durch die Streckensperrung, welche bis 23:14 Uhr andauerte, erhielten drei Züge insgesamt 140 Minuten Verspätung. Gegenstände ins Gleis zu legen ist kein Kavaliersdelikt! Neben, wie in diesem Sachverhalt geschehenen, Beschädigungen an den Zügen mit hohen Schadenssummen können Züge im schlimmsten Fall sogar entgleisen. Die Bundespolizei hat hierzu ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Hilfe der Bevölkerung: Wer kann Hinweise zu Personen geben, welche sich am Donnerstag dem 17. März 2022, gegen 21:20 Uhr an der benannten Bahnstrecke aufgehalten haben? Sind jemanden Personen aufgefallen, welche mit einem grünen E-Roller in dem Bereich unterwegs waren? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell