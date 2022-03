Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizisten stellen Mann mit Drogen und mutmaßlichen Diebesgut

Halle (ots)

Am späten Abend des 16. März 2022 stellten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Halle um 22:45 Uhr einen jungen Mann fest, welcher seine notwendige Mund-Nasen-Bedeckung nicht trug. Zudem nahmen die Beamten Cannabisgeruch wahr und entdeckten am Hosenbund des 23-Jährigen ein szenetypisches Cliptütchen, welches eine betäubungsmittelähnliche Substanz beinhaltete. Daraufhin kontrollierte die Streife den Tatverdächtigen. Bei der im Anschluss durchgeführten Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks wurden bei ihm drei paar hochwertige Schuhe von diversen Sportmarken, in verschiedenen Größen, und Socken aufgefunden, an denen sich jeweils noch die Preisschilder befanden. Da er keinerlei Nachweise über den Erwerb der mitgeführten Sachen vorzeigen konnte und angab die Kaufbelege verloren zu haben, besteht der Verdacht des Diebstahls. Weiterhin wurde ein Handy im Rucksack festgestellt, welches der Marokkaner, laut eigener Aussage, im Stadtgebiet von Halle gefunden hat. Sowohl die Drogen, als auch das Handy, die drei paar Schuhe und die Socken wurden sichergestellt. Aufgrund des Verdachtes des Diebstahls beziehungsweise der Unterschlagung und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wird nun gegen den Mann ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell