Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mädchen und Frauen belästigt

Kaiserslautern (ots)

Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus der Vorderpfalz. Der 22-Jährige war am Samstagabend auf dem Veranstaltungsgelände am Messeplatz aufgefallen, weil er mehreren Mädchen und jungen Frauen an den Po fasste. Der Mann konnte innerhalb kurzer Zeit gestellt werden. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Bei den Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise, dass derselbe Mann auch dabei beobachtet wurde, wie er sich bei einem Fahrgeschäft einfach einer Frau auf den Schoß setzte. Die Betroffene hat sich jedoch nicht bei der Polizei gemeldet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell