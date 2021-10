Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen Schmuck

Kaiserslautern (ots)

Dass die Hausbewohner gerade zum Mittagessen außer Haus waren, haben Einbrecher am Wochenende "Auf dem Bännjerrück" ausgenutzt. Sie hebelten zwischen 12 und 15 Uhr die Terrassentür eines Gebäudes auf und drangen in die Wohnung ein; hier durchwühlten sie mehrere Zimmer und ließen Schmuck mitgehen: einen goldenen Ring sowie eine weißgoldene Halskette. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Auch in der Mainzer Straße versuchten Unbekannte am Wochenende, in ein Wohnhaus einzudringen. Es gelang ihnen aber nicht, die Eingangstür des Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Nach den derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter nicht ins Haus; gestohlen wurde nichts. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagabend, 20 Uhr. Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Kripo unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 gern entgegen. |cri

