Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 21:20 Uhr, fuhr eine 21-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen auf der Braukstraße in Richtung Bottrop. Eine 24-jährige aus Bottrop fuhr auf der Prosperstraße in Richtung Essen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei verletzten sich die beiden Fahrerinnen schwer. Ein 2-jähriges Mädchen verletzte sich als Beifahrerin leicht.

Alle Fahrzeuginsassen wurden in Krankenhäuser transportiert.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall entstand 35.000 Euro Sachschaden.

