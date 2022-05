Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Fahrradfahrer begeht Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 83 Jahre alter Mann wurde am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Herrenberg in einen Unfall verwickelt und leicht verletzt. Ein noch unbekannter Fahrradfahrer stieß aus bislang unbekannter Ursache gegen den Senior, der infolgedessen zu Boden stürzte. Trotz, dass der Fußgänger den Radfahrer aufforderte seine Personalien mitzuteilen, ergriff dieser schließlich die Flucht. Der Radfahrer soll etwa 16 bis 18 Jahre alt sein und war mit einem gelben Fahrrad mit gelben Reifen unterwegs. Er soll in Begleitung einer etwa 40 Jahre alten Frau, die einen roten Rucksack dabei hatte, gewesen sein. Zeugen, die Hinweise geben könne oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

