Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Parkendes Auto gestreift und weitergefahren (17.03.2022)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagvormittag, zwischen 11 Uhr und 12.10 Uhr, einen auf einem Parkplatz in der Schneckenburgstraße geparkten blauen BMW gestreift. Anschließend fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

