POL-KN: (VS-Villingen) Polizei muss Streitigkeiten an der Waschanlage schlichten

Uneinig über das Ergebnis eines Autowaschgangs waren sich am Mittwochabend Betreiber und Kunde einer Autowaschanlage in der Karlsruher Straße in Villingen. Gegen 18.30 Uhr ließ ein 60 Jahre alter Mann sein Auto in einer Waschanlage waschen, vermutlich, um es vom Sahara-Staub des Vortages zu befreien. Doch über das Ergebnis der Wäsche war der Autobesitzer so gar nicht zufrieden und wandte sich deshalb an den 45-jährigen Betreiber des Cleanparks. Da beide wohl unterschiedlicher Auffassung über ein zufriedenstellendes Ergebnis eines Autowaschgangs waren, rückte die Polizei zur klärenden Unterstützung an. Ein schlichtendes Gespräch zwischen den beiden Streithähnen ergab, dass die Anlage einwandfrei funktioniert und es keinerlei Beanstandungen des Reinigungseffektes gibt.

