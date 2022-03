Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Bei Unfall zwei Leichtverletzte

VS-Villingen (ots)

Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall in der Güterbahnhofstraße am Mittwochmittag leicht verletzt worden. Ein 65 Jahre alter Fahrer eines VW war im Stationenweg unterwegs und wollte nach links in die Güterbahnhofstraße einbiegen. Hierbei prallte er mit dem Audi eines 23-Jährigen zusammen, der die Güterbahnhofstraße in Richtung Schwenninger Straße fuhr und an mehreren rechts am Fahrbahnrand stehenden Autos vorbeifahren musste, die an der dortigen Waschanlage warteten. Beide Autofahrer wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell