POL-KN: (Mühlingen, K6180, B313, Lkr. Konstanz) Bus stößt mit Motorrad zusammen (16.03.2022)

Mühlingen (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Motorrad ist es am Mittwochnachmittag zwischen Mühlingen und Zoznegg gekommen. Ein 57-jähriger Fahrer eines Linienbusses war, gegen 17 Uhr, auf der Kreisstraße 6180 von Zoznegg in Richtung Mühlingen unterwegs. Auf der Kreuzung in Mühlweiler übersah der Busfahrer einen von rechts auf der Bundesstraße 313 aus Richtung Schwackenreute kommenden vorfahrtsberechtigten 30-jährigen Motorradfahrer auf einer Honda. Der junge Mann versuchte noch zu bremsen, das Motorrad rutschte jedoch weg und prallte gegen den Bus. Der Biker verletzte sich bei dem Sturz und musste mit einem Krankenwagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

