POL-PDMT: Nastätten - Sachbeschädigung an Wahlplakat

Nastätten (ots)

Am 29.01.2022, gegen 01:20 Uhr, rissen vier junge unbekannte Männer ein Wahlplakat zur bevorstehenden Landratswahl von einer Laterne in der Römerstraße 25 ab. Im Anschluss teilten sie das Plakat und steckten Teile davon in einen Abfallbehälter. Zeugen berichteten den eingesetzten Polizeibeamten, dass die Tatverdächtigen mit einem älteren Audi A6 geflüchtet seien.

Die Polizei in St. Goarshausen bittet Zeugen, welche Hinweise zu Tathergang, Tätern oder dem PKW Audi A6 geben können, sich unter der Telefonnummer 06772 / 93270 zu melden.

