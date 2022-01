Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Hachenburg (ots)

In den Mittagsstunden des 29.01.2022 kam es auf der Landesstraße 288 in der Gemarkung Hachenburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor ein 24jähriger Fahrzeugführer im Rahmen eines Überholvorganges die Kontrolle über den PKW und kollidierte mit dem PKW einer 31jährigen Fahrzeugführerin. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die Landesstraße mehrmals kurz gesperrt werden.

