Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Diebe stehlen Seniorin Geldbeutel (16.03.2022)

Singen (ots)

Mit einer dreisten Masche haben zwei unbekannte Diebe am Mittwoch eine Seniorin auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Zolltafel" bestohlen. Ein Mann sprach die 85-jährige Frau an und fragte sie nach einem 2-Euro Stück. Währenddessen hielt sich eine weitere Person im Hintergrund auf. Die 85-Jährige gab dem Mann daraufhin eine 1-Euro Münze. Kurz darauf bemerkte die Seniorin, dass ihr Geldbeutel, den sie in ihren Rollator gelegt hatte, fehlte. Die Diebe erbeuteten mit der Geldbörse 180 Euro Bargeld und diverse persönliche Dokumente der Frau.

Die Polizei warnt vor Trickdieben, die immer wieder an und in Einkaufsmärkten zuschlagen. Dabei gehen die Täter äußerst geschickt und trickreich vor, so dass die Opfer den Verlust ihrer Wertsachen erst bemerken, wenn es zu spät ist. Die Polizei rät deshalb, Geldbörsen beim Einkauf immer möglichst am Körper zu tragen. Lassen Sie Taschen, in denen sie Wertsachen haben nie unbeaufsichtigt. Seien Sie wachsam, wenn Fremde sie ablenken und in ein Gespräch verwickeln wollen. Tipps, um sich vor diesen Diebstählen zu schützen, finde man auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell