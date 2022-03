Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht - geparktes Wohnmobil angefahren (16.032022)

Hilzingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro sind die Folge einer Unfallflucht auf der Straße "Hinter Bühl" am Mittwoch, zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr. Ein Unbekannter beschädigte ein am Fahrbahnrand Höhe der Hausnummer 10 geparktes Wohnmobil an der linken Seitenwand. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte. Am Wohnmobil sicherte die Polizei gelbe Farbantragungen. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier in Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

