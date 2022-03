Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Junger Motorradfahrer schwer verletzt

VS-Schwenningen (ots)

Ein Fahrer eines Leichtkraftrades ist am Mittwochabend im Mühlweg schwer verletzt worden. Er war gegen 19.30 Uhr von der Beethovenstraße in Richtung Mozartstraße unterwegs und stieß mit einem Renault einer 58-Jährigen zusammen, die im Mühlweg stadtauswärts unterwegs war. Der 17-Jährige auf dem Motorrad, der nach dem Aufprall über die Kreuzung geschleudert wurde, zog sich beim Aufprall schwere Verletzungen zu. Notarzt und Rettungsdienst waren vor Ort und brachten den jungen Mann in eine Klinik. Den entstandenen Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

