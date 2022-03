Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Streit eskaliert

VS-Schwenningen (ots)

Ein Streit zwischen einem 22-Jährigen und einer 19-Jährigen ist am Mittwochabend eskaliert. Die junge Frau musste nach Tritten und Schlägen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die näheren Hintergründe der Auseinandersetzung sind der Polizei noch nicht bekannt. Angefangen hat der Konflikt zwischen den beiden, die untereinander offenbar gut bekannt sind, gegen 22.30 Uhr in der Karl-Marx-Straße vor der Wohnadresse der Frau. Später verlagerte sich der Konflikt in die in der Nähe befindliche Carl-Haag-Straße. Dort spitzte sich dann der Streit zu, als die junge Frau mit einem Messer die Motorhaube des Autos ihres Kontrahenten beschädigte. Wie schwer ihre Verletzungen durch die Attacke des 22-Jährigen sind, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei Schwenningen, die mit drei Streifen im Einsatz war, hat die weiteren Ermittlungen, wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell