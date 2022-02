Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Ausströmendes Gas brannte - ein Schwerverletzter (Korrektur)

Bad Rothenfelde (ots)

Korrektur:

Am Samstagnachmittag verletzte sich ein 74-jähriger Mann aus Blomberg schwer, als es bei der Inbetriebnahme eines Gasofens zu einem Zwischenfall kam. Nach dem Stand der derzeitigen Ermittlungen hatte der Mann gegen 16:35 Uhr im Vorzelt seines Campingwagens einen Gasofen in Betrieb nehmen wollen, um den Bereich zu heizen. Mutmaßlich durch einen technischen Defekt entzündete sich ausströmendes Gas direkt an der Gasflasche. Dem 74-Jährigen gelang es noch, den Ofen inklusive brennender Gasflasche ins Freie zu bringen und dort eine Löschdecke über den Ofen zu werfen. Dabei erlitt er schwere Brandverletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Bewohner angrenzender Parzellen wurden auf den Zwischenfall aufmerksam und kamen zur Hilfe. Erste Löschversuche mit Erde vermochten die Gasflamme nicht zu ersticken. Eine 49-jährige Frau aus Lingen bekämpfte das Feuer dann erfolgreich mit einem Pulverlöscher, atmete dabei aber Brandgase und Löschpulver ein. Sie wurde leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahren, die von der betroffenen Gasflasche ausgingen. Das Vorzelt wurde bei dem Feuer nicht beschädigt, der Brandort befindet sich auf einem Campingplatz an der Straße Heidland.

