POL-OS: Osnabrück: Flammen im ehemaligen Güterbahnhof - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagabend ist es in der "Hamburger Straße" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Die benachbarte "Frankenstraße" wurde am Abend kurzzeitig für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Gegen 18.45 Uhr bemerkte ein Passant Flammen aus dem Obergeschoss des ehemaligen Güterbahnhofes und wählte den Notruf. Die Osnabrücker Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Neustadt waren schnell vor Ort und stellten fest, dass ein Bett im ersten Obergeschoss des Gebäudes Feuer gefangen hatte. Die Löschkräfte konnten die Flammen zeitig unter Kontrolle bringen und schließlich erfolgreich bekämpfen. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen zu der Brandursache auf. Es ist ein Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Brandgeschehen geben können, sich unter 0541/327-2115 oder -3103 zu melden.

