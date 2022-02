Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Geldautomatensprengung in Bruchmühlen- Täter flüchtig auf der A30 und der A1

Melle/Osnabrück (ots)

Melle/Osnabrück

In der Nacht zu Montag erfolgte gegen 01.25 Uhr die Sprengung eines Geldautomaten in der Meller Straße in Bruchmühlen. Drei unbekannte Täter waren an der Tat beteiligt und flüchteten mit einem schwarzen Audi RS mit COE Kennzeichen. Eingesetzte Polizeikräfte konnten die Verfolgung des Fluchtautos auf der A 30 aufnehmen. Die Täter verließen ihr Fahrzeug auf der A1, in Höhe der Anschlussstelle Os-Hafen. Aktuell laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern. Es wird gebeten, keine Anhalter mitzunehmen.

Zeugenhinweise zu der Tat in Bruchmühlen oder zu den flüchtigen Tätern nimmt die Polizei unter 110 oder 0541 327 2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell