Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Skoda beschädigt

Emsbüren (ots)

Am Freitag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 9.50 und 10.30 Uhr einen grauen Skoda. Das Auto stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Combi-Marktes an der Straße In der Maate in Emsbüren. Vermutlich stieß der Verursacher beim Rückwärtsfahren mit der Anhängerkupplung gegen den Skoda. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903/703190 zu melden.

