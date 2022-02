Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der B51

Ostercappeln (ots)

Am Sonntagabend wurden zwei Personen im Alter von 49 und 50 Jahren bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße leicht verletzt, zwei Fahrzeuge dabei teils erheblich beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße temporär vollständig gesperrt. Die Verletzten saßen in einem Mercedes vom Typ "V-Klasse" und waren gegen 18.50 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Osnabrück unterwegs. In Höhe der Hausnummer "124" bog plötzlich ein mutmaßlich unbeleuchteter grauer VW aus einem Feldweg kommend in die Bundesstraße ein und missachtete die Vorfahrt des 50-jährigen Mercedesfahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und wurden dabei erheblich beschädigt. Die 49-jährige Beifahrerin der V-Klasse zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 50-jährige Mercedesfahrer verletzte sich leicht. Der 44-jährige Verursacher blieb hingegen unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

