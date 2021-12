Polizei Düsseldorf

POL-D: Abbiegeunfall am Worringer Platz - Fußgängerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 27. Dezember 2021, 22 Uhr

Eine 31-jährige Fußgängerin wurde gestern Abend am Worringer Platz von einem abbiegenden Pkw erfasst und schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte die Frau in eine Klinik.

Zur Unfallzeit war ein 67-jähriger Düsseldorfer mit seinem Pkw aus Fahrtrichtung Pempelfort kommend auf der Kölner Straße in Richtung Worringer Platz unterwegs. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen bog er dann nach rechts in Richtung Karlstraße ab und übersah aus bislang ungeklärter Ursache die 31-jährige Fußgängerin. Zeugenangaben zufolge hatte die Frau aus gleicher Richtung kommend die Fahrbahn der Straße Worringer Platz bei Rotlicht zeigender Ampel überqueren wollen. Sie wurde von dem Mercedes erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und schwer verletzt. Mit einem Krankenwagen wurde sie in eine Klinik gefahren. Die Ermittlungen dauern an.

