POL-D: Zeugen gesucht! - Unbekannte versuchen Geldautomaten zu sprengen - Umfangreiche Spurensicherung - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Früher Sonntagmorgen, 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2021, 2:15 Uhr

Lohausen - Unbekannte haben sich in der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag an einem Geldautomaten in Lohausen zu schaffen gemacht. Nach derzeitigem Stand machten sie keine Beute. Der Geldautomat wurde beschädigt. Im Inneren entstand Gebäudeschaden (Decken- und Beleuchtungseinrichtungen). Die Bausubstanz blieb weitestgehend unbeschädigt.

Am Sonntagmorgen (9:30 Uhr) wurden Sicherheitskräfte zu dem Tatort an der Niederrheinstraße (Höhe Spielberger Weg) gerufen. Unbekannte hatten offensichtlich unbemerkt versucht den Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Der Tatort wurde abgesperrt und die KTU (Kriminaltechnik) der Kriminalpolizei alarmiert. Die Spezialisten waren vor Ort und sicherten Spuren. Später meldete sich ein Zeuge, der angab gegen 2.15 Uhr einen Knall gehört zu haben.

So fragt die Polizei: Wer hat in der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag in dem betreffenden Bereich verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon: 0211 - 870-0.

