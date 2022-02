Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Abschlussmeldung Geldautomatensprengung Melle- Bruchmühlen

Melle/ Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag kam es gegen 01.25 Uhr zu einer Geldautomatensprengung im Meller Stadtteil Bruchmühlen. Es entstand massiver Gebäudeschaden, der von einem Baufachberater später begutachtet werden musste. Personen kamen nicht zu Schaden, die Höhe der Beute kann noch nicht beziffert werden. Zeugen konnten an dem Gebäude in der Meller Straße drei unbekannte maskierte und dunkel gekleidete Personen beobachten, die nach der Tat mit einem dunklen Audi RS über die A 30 in Richtung Westen die Flucht ergriffen. Noch in der Nacht konnten die Einsatzkräfte der Polizei die Fahrt des hochmotorigen Audis unterbrechen. Das Fluchtfahrzeug wurde von den Tätern an der A 1, in Höhe der Anschlussstelle OS-Hafen, verlassen. Hier wurde es von eingesetzten Kräften sichergestellt, auf Spuren untersucht und abgeschleppt. Im Auto fanden die Beamten zahlreiche Beweismittel, die aktuell noch untersucht und ausgewertet werden müssen. Für die weitere Spurensuche wurde auch die Autobahn A1 und die benachbarte Bahnstrecke kurzfristig gesperrt. Die drei Geldautomatensprenger sind weiterhin auf der Flucht. Zeugen, die Hinweise zu der Tat in Bruchmühlen oder zu dem Fluchtauto und den Tätern geben können, sollten sich mit der Polizei in Osnabrück unter 0541 327 6101 oder 0541 327 2115 in Verbindung setzen.

Neben einem Polizeihubschrauber, Mantrailern und zahlreichen Beamten aus dem Osnabrücker Raum waren auch Kräfte des grenzüberschreitenden Polizeiteams, Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, von der Bundespolizei und aus der Landeshauptstadt im Einsatz.

