POL-EL: Lingen - Peugeot beschädigt

Hüven (ots) - Zwischen Freitag und Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Unternehmensgelände an der Straße Westsiedlung in Hüven. Dort brachen sie in eine Halle ein und brachen gewaltsam einen Schrank auf. Nach ersten Erkenntnissen machten sie keine Beute. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr